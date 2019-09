Migräne & Co.: Welche sanften Verfahren helfen können

Nichtmedikamentöse Maßnahmen, deren Wirkung erwiesen ist, sollte man aber unbedingt ausprobieren, rät der Neurologe: „Die Kombination aus medikamentöser Therapie und sanften Maßnahmen ist erfolgreicher als die alleinige Einnahme von Medikamenten.“

Das Ziel einer Therapie

Das Ziel der Akuttherapie einer Attacke ist das Abklingen der Symptome innerhalb von zwei Stunden. Dies gelingt bei 70 Prozent der Patienten. Langfristig besteht das Therapieziel darin, die Häufigkeit der Anfälle um zumindest 50 % zu reduzieren. „ Migräne tritt typischerweise nicht dann auf, wenn man unter Stress steht, sondern dann, wenn der Stress vorbei ist, also zum Beispiel am Wochenende“, sagt Neurologe Berlit: „Dann kann es helfen, am Wochenende zur selben Zeit wie unter der Woche aufzustehen, um den üblichen Rhythmus beizubehalten.“