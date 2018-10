Migräne: Die Krankheit, die oft stark verharmlost wird

Auch über den Faktor Wetter wurde diskutiert: „Alle, mit denen ich spreche, sagen, dass das Wetter bei ihnen ein Auslöser ist. Und ich sehe auch bei mir, welche Rolle es spielt. Aber kein Arzt geht darauf ein“, meldete sich eine Dame aus dem Publikum.

„Ich will ihre Beobachtung nicht in Abrede stellen“, antwortete Wöber: „Aber der wesentliche Punkt ist: Gegen das Wetter können wir kaum etwas unternehmen.“ Schreibe man seine Kopfschmerzen nur dem Wetter zu, dann bleibe nichts anderes übrig, als sich hilflos ausgeliefert zu fühlen: „Dem wollen wir gegensteuern. Denn es wird dann oft übersehen, was man selbst aktiv alles machen kann.“

"Gezielt gegensteuern"

Ganz wichtig sei es, die Lösung nicht alleine in Medikamenten und in einem „Behandeltwerden“ zu sehen, erklärte Wöber. „Das ist natürlich bequemer, bringt aber langfristig nicht denselben Effekt wie wenn man schaut, was kann man ändern, wo kann man selbst gezielt gegensteuern.“