Migräne: Unterschätzt und unzureichend behandelt

Am Wochenende, wenn der Stress der Arbeitswoche vorbei ist, trifft es sie am stärksten: Dann dröhnt und hämmert der Kopf so sehr, dass Anna (Name von der Redaktion geändert) nur noch gekrümmt im Bett liegen kann. Die 40-Jährige leidet unter heftigen Migräneattacken. Sie ist eine von rund 900.000 Betroffenen, die laut der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG) hierzulande mit episodischen Kopfschmerzattacken zu kämpfen haben, darunter deutlich mehr Frauen als Männer. Die Krankheit hat viele Gesichter und unterschiedliche Ursachen.

Im Zuge des Europäischen Kopfschmerz- und Migränetages am 12. September wollen Ärzte über das Krankheitsbild und vorhandene Behandlungsdefizite aufklären. Eugen Trinka, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), kritisiert vor allem die derzeitige Versorgungssituation, die der großen Anzahl von Betroffenen kaum gerecht werden könne: „Es kommt zu verspäteten Diagnosen und in Folge dessen zu mangelhaft wirksamen Therapien. Obwohl Kopfschmerzen und Migräne die häufigsten neurologischen Leiden sind, werden sie unterschätzt“, sagt der Neurologe. Er betont, dass sich Betroffene bei wiederkehrenden Kopfschmerzen von Anfang an an Fachärzte für Neurologie wenden sollten – „damit die Erkrankung von anderen Krankheitsbildern abgegrenzt werden kann“.

Bei einer Erhebung in acht österreichischen Kopfschmerz-Zentren wies 2015 demnach etwa ein Drittel der befragten Patienten Anzeichen einer Angststörung und ein Viertel Hinweise einer Depression auf. Zudem zeigte sich in einer Umfrage 2017, dass viele Patienten vor ihrer Überweisung in die Schmerzzentren nicht ausreichend therapiert wurden.

Die Folgen einer inadäquaten Behandlung zeigen sich bei Patienten, die zu oft (über mehr als drei Monate, an mehr als zehn Tagen) Schmerz- oder Migränemittel einnehmen: Rund 58 Millionen Menschen leiden weltweit an durch Schmerzmittel ausgelöste Kopfschmerzen.