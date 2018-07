Wenn Schmerzmittel den Kopfschmerz verschlimmern

Die genauen Mechanismen, wieso dieser Schmerz entsteht, sind nicht bekannt. „Die kritische Grenze liegt bei zwei Tagen mit Schmerzmittelkonsum in der Woche bzw. mehr als neun Tagen im Monat“, sagt Christian Wöber, Leiter der Kopfschmerzambulanz am AKH Wien / MedUni Wien. „Bei mehr entsteht ein Teufelskreis: Die Kopfschmerzen werden häufiger, man nimmt mehr Medikamente, was die Schmerzen wiederum verstärkt.“