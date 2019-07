Welt-Gehirn-Tag: Worunter Migräne-Patienten ganz besonders leiden

Erhöhtes Risiko für andere Krankheiten

Ein Mensch von sieben leidet unter Migräne, insgesamt mehr als eine Milliarde. Migräne steht nach WHO-Angaben an sechster Stelle der am schwersten behindernden Erkrankungen. "In Österreich leiden rund 17 Prozent der Frauen und sechs Prozent der Männer an Migräne unterschiedlicher Ausprägung”, so Eugen Trinka ( Christian Doppler Universitätskliniken, Salzburg), Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN).

Migräne ist mit schweren, zumeist einseitigen Kopfschmerzen, Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schlafproblemen, Schwindelanfällen sowie erhöhter Empfindlichkeit auf Licht, Geräusche und Berührungen verbunden. "Zudem weiß man, dass Migränepatienten ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzerkrankungen, Epilepsie, Depression sowie für chronische Schmerzen haben.”