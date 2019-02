Migräne oft spät diagnostiziert und zu wenig behandelt

Präventive Medikamente kaum verbreitet

"Mit migränespezifischer Medikation schaut es generell schlecht aus, selbst bei jenen Betroffenen, die in Behandlung sind", so Lampls Fazit. Insgesamt wurde bei fast 38 Prozent der Befragten Migräne diagnostiziert. Ein Drittel war regelmäßig von Migräne betroffen, an mehr als fünf Tagen pro Monat. In Österreich waren es sogar über 40 Prozent. "Diese Patientengruppe würde von medikamentöser Prävention profitieren", meinte Lampl. Mit präventiven Medikamenten wurden insgesamt nur zwischen 1,6 und 6,4 Prozent der Betroffenen versorgt, in Österreich erhielten 6,6 Prozent der Patienten, die mindestens fünf Migränetage pro Monat haben, eine prophylaktische Behandlung.