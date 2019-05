Experte erklärt: Wie Blasen am schnellsten heilen

Überkleben, an der Luft heilen lassen oder doch aufstechen? Wenn es ums Behandeln von Blasen geht, sind viele Menschen unsicher, welche Maßnahmen am schnellsten zum Abheilen führen.

Matthew Fitzpatrick ist Podologe, also medizinischer Fußpfleger, am britischen College of Podiatry. In einem Artikel für den Guardian erklärt er, worauf es bei der Blasenbehandlung ankommt.

Pflaster: ja, aber...

Fitzpatrick zufolge kann ein Pflaster sinnvoll sein – hierbei spielt jedoch das Körperteil, an dem die Blasen austritt, eine wesentliche Rolle. "Wenn Sie eine kleine Blase am Fuß haben, beispielsweise am Ende Ihres Zehs oder unter Ihrer Ferse, können Sie sie mit einem Pflaster schützen", schreibt er.