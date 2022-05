Gamechanger: Neues Präparat soll Wundheilung beschleunigen

Teilnehmen an der klinischen Studie mit dem neuen Gel zur Behandlung von Wundheilungsstörungen können Patienten bis 80 Jahre, deren diabetische Wunde am Fuß länger als vier Wochen, aber kürzer als 3 Jahre besteht und zwischen 1 und 8 cm groß ist

Teilnehmende Zentren

In Österreich wird die Studie an sechs Zentren durchgeführt (in Wien, Linz, Wels, Innsbruck, Klagenfurt, Graz). Nähere Infos unter www.aposcience.com

In Wien nimmt die Klinik Hietzing an der Studie teil (3. Med. Abt., Tel. 01/801 10/2342)