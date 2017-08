5 wirksame Tipps gegen Fußgeruch

5 Tipps: Was man gegen Stinkefüße tun kann

1. Offene Schuhe

Foto: cokacoka/iStockphoto

Offene Schuhe komplettieren nicht nur jedes sommerliche Outfit, sie lassen auch die Haut atmen. Während sich der Schweiß in geschlossenen Tretern sammeln und mit Bakterien vereinen kann, verdunstet er in Sandalen sofort. Wer nicht auf Sneaker und Co. verzichten will, der sollte Schuhe aus atmungsaktivem Material wählen - auch das beugt Fußgeruch vor. Spezielle Sommer-Einlagen aus dünnem Leder können ebenfalls helfen. Sie saugen den Schweiß zuverlässig auf und schließen die Flüssigkeit ein, bevor Geruch entsteht. Auch bei Socken gilt: Finger weg von Synthetiksocken und lieber Modelle aus Baumwolle tragen.

2. Schuhe desinfizieren

Moderne Desinfektionssprays ohne Alkohol und Treibgas sind im Inneren des Schuhs anwendbar. So werden Bakterien abgetötet und Fußgeruch gemindert. Auch bei einer akuten Fußpilzerkrankung sind derartige Sprays ratsam.

3. Fußbäder

Foto: knape/iStockphoto

Ein lauwarmes Fußbad am Morgen kann wahre Wunder wirken. Duftzusätze wie Pfefferminze oder schweißhemmender Salbei sorgen für zusätzliche Frische und wohlriechende Sohlen.

4. Fußpuder und Fußsprays

Fußpuder sorgt für trockene Füße, da das Puder die Schweißperlen aufsaugt und die Entstehung von Nässe im Schuh verhindert. Fußsprays verleihen ein seidiges Hautgefühl und neutralisieren Gerüche.

5. Ärztlichen Rat einholen

Foto: AlexRaths/iStockphoto

Leidet man unter sehr starker Schweißbildung an den Füßen und demensprechend intensivem Fußgeruch, so ist der Gang zum Arzt ratsam. Es gilt abzuklären, ob hinter den Beschwerden eine übermäßige Schweißproduktion (Hyperhidrose) steckt.

So machen Sie Ihre Füße fit für den Sommer: