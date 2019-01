Erkältung durch nasse Haare? 3 Mythen auf dem Prüfstand

Im Folgenden werden drei vorbeugende Methoden, die Eltern im Zuge der Befragung besonders häufig angaben, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit besprochen.

Nasse Haare als Risikofaktor?

Wer im Winter mit nassen Haaren rausgeht, bekommt Schnupfen. Diese in Familien oft über Generationen tradierte Annahme ist tatsächlich haltlos, bestätigt Katherine Williamson.

Denn: Verantwortlich für die Entstehung einer Erkältung sind Viren. Ohne die Erreger ist eine Infektion unmöglich – egal wie lange man mit nassen Haaren draußen steht. Dass nasse Haare das Erkältungsrisiko erhöhen, falls Erkältungserreger in der Nähe sind, ist wissenschaftlich ebenfalls nicht sicher nachgewiesen.

Begünstigt Kälte Erkältungen?

Auch wenn der Begriff es vermuten lässt: Kälte verursacht keine Erkältung. Doch warum treten diese Krankheitsbilder im Winter häufiger auf als im Sommer?

Grund des Übels sind schlecht gelüftete, stickige Räumlichkeiten, in denen sich der Mensch in der kalten Jahreszeit aufhalten muss. "Wenn das Wetter kalt wird, strömen wir alle in geschlossene Räume, wo Luft recycelt wird," erklärt Sorana Segal-Maurer, Expertin für Infektionskrankheiten vom New York–Presbyterian Hospital Queens, gegenüber CNN. Ganz generell sei man im Winter häufiger mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen. Dort sei die Ansteckungsgefahr am größten. Auch ein Faktor: In trockener, kühler Luft fühlen sich die typischen Erkältungsviren wohler als in warmer, feuchter Luft.

Vitamin C zur Prävention?

Studien belegen: Die vorbeugende Einnahme von hochdosiertem Vitamin C über lange Zeit verhindert das Auftreten von Erkältungen nicht. Sie kann jedoch die durchschnittliche Krankheitsdauer von einer Woche um einen halben bis einen Tag verringern. Eine bereits eingetretene Erkältung kann Vitamin C wahrscheinlich nicht bessern.

Kinder leiden häufiger unter Erkältungen. Das Immunsystem von Kindern muss erst eigene Antikörper gegen die verschiedenen Erreger aufbauen. Auch bei den Kleinen sind Multivitamin-Präparate allerdings in der Regel nicht notwendig. Kinder, die sich gesund und ausgewogen ernähren, bräuchten Michale Russo vom Children's Hospital of Philadelphia zufolge keine ergänzenden Mittel. "In keiner Studie konnte deren vorbeugende Wirkung nachgewiesen werden", sagt der Mediziner im Interview mit CNN. Geld dafür auszugeben könne man sich Russo zufolge sparen.