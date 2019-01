Immunabwehr stärken? Start-up verkauft benutzte Taschentücher

Eine etwas andere Art der Erkältungsprävention versucht derzeit das in Los Angeles ansässige Unternehmen Vaev Tissue am Markt zu etablieren. Geliefert wird das Produkt in einer minimalistisch designten, weißen Box. Darin verbirgt sich eine mittels goldenem Klebeband versiegelte Petrischale – mit einem benutzten Taschentuch. Kostenpunkt: 79,99 US-Dollar.