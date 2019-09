Down-Syndrom: Bluttest auf Kasse?

Es ist eine umstrittene Entscheidung: In Deutschland werden ab Ende 2020 "in begründeten Einzelfällen" Bluttests vor der Geburt auf Down-Syndrom ( Trisomie 21) von den Krankenkassen bezahlt. Damit sollen die Risiken der sonst üblichen Entnahme von Fruchtwasser oder Plazentagewebe – wie eine Fehlgeburt – vermieden werden. In Österreich ist das noch nicht der Fall.

"Es ist zu begrüßen, dass deutsche Krankenkassen bei bestimmten Risikofällen die Kosten übernehmen. Das wäre auch in Österreich zu befürworten", betont Christiane Druml, Vorsitzende der Österreichischen Bioethikkommission. "Und der risikolose Bluttest anstelle von invasiven Verfahren zur Diagnostik kann Leben retten, weil er Fehlgeburten verhindert."

Außerdem könne eine frühe Diagnose auch zur Früherkennung anderer Erkrankungen wie etwa einem Herzfehler führen. "Wissen zu verhindern wäre unethisch. Gleichzeitig ist ein Druck auf Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen wollen, abzulehnen. Und es muss eine ausführliche genetische Beratung geben."

Eltern unter Druck

Genau diesen Druck befürchtet Sylvia Andrich, Obfrau des Vereins Down-Syndrom Österreich (DSÖ) und Mutter der 16-jährigen Helena mit Down-Syndrom: "Es wird heute vielfach suggeriert: 'Ein Kind mit Down-Syndrom – das muss nicht mehr sein. Die Pränataldiagnostik ist doch schon so gut.'" In der Gesellschaft herrsche ein viel zu negatives Bild dieser Chromosomenstörung. So werde das intellektuelle Entwicklungspotenzial mit entsprechender Förderung heute viel höher eingeschätzt als noch vor 20 Jahren.

Weltweit leben etwa fünf Millionen Menschen mit dem Down-Syndrom, in Österreich sind es rund 9.000. Bei ihnen ist das Chromosom 21 statt doppelt dreifach vertreten – deshalb die Bezeichnung " Trisomie 21". Als Folge verläuft die motorische, geistige und sprachliche Entwicklung langsamer.