Ein besonderer Hund für ein besonderes Mädchen

„Dana mag Musik und Eislaufen. Sie ist glücklich, wenn sie tanzen kann. Sie kann viele Dinge, bei vielen braucht sie Unterstützung“, beschreibt Stiftinger ihre Tochter. Aufgaben machen der quirligen Schülerin rasch zu schaffen, es fällt ihr schwer, sich länger zu konzentrieren. Beim Anziehen behindern sie Knöpfe, ohne Anleitung würde sie im Sommer mit der Winterjacke außer Haus gehen und im Bikini in die Kälte. Im Straßenverkehr kann sie Gefahren nicht richtig abschätzen. Der Tag braucht Struktur, sonst verliert sich das Kind.

Viel an Betreuung hängt an der Mutter, die ständige Alarmbereitschaft zehrt. „Die Schlafsituation ist besonders Kräfte raubend“, schildert Stiftinger, die eben ihr Lehramtsstudium Religion abgeschlossen hat. Bevor Dana einschläft, steht sie bis zu zehn Mal auf, auch Durchschlafen ist die Ausnahme. An Erholung am Abend und Regeneration in der Nacht ist für die doppelt belasteten Eltern mit den Unterbrechungen nicht zu denken.

Langer Wunsch

„Die Idee zum Hund brennt seit sieben Jahren in uns. Jetzt war der richtige Zeitpunkt“, sagt die 38-Jährige. Sohn Manuel, 9, ist schon sehr selbstständig, Lukas mit fünf Jahren aus dem Gröbsten heraus, der beruflich stark geforderte Ehemann nun doch bereit, ein weiteres Haustier zu Kaninchen und Katze aufzunehmen.

Bereits jetzt zeigt sich bei den Trainings-Besuchen in Bad Ischl, dass der „irrsinnig liebe“ Vierbeiner auf alle in der Familie beruhigend wirkt. Dabei steht der sechs Monate alte Hund erst am Anfang seiner Ausbildung. Kelvin muss mehr können als Gehorsam; auf ihn muss Verlass sein. Er muss sich auf die Bedürfnisse seiner Bezugsperson einstellen. Er soll Danas Ruhepol werden. Er wird lernen, bei ihr im Bett zu schlafen und sie außerhalb der Siedlung sicher zu begleiten. „Wir werden schauen, was Dana braucht und Kelvin danach ausbilden“, sagt Christa Reisenbichler, die Kind und Hund zusammenbringt.