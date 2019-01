Von 20 Familien abgelehnt: Single adoptiert Mädchen mit Down-Syndrom

Sehnlicher Kinderwunsch

Den Wunsch, einmal selbst Vater zu werden, hatte der heute 41-Jährige bereits seit mehreren Jahren gehegt. Zusammen mit seinem damaligen Partner träumte er von einer eigenen Familie. Nach elf gemeinsamen Jahren ging die Beziehung vor einigen Jahren in die Brüche; Trapaneses Kinderwunsch rückte in weite Ferne.

An die Zeit nach der Trennung hat der Italiener keine guten Erinnerungen: Eine "echte Herausforderung" seien die ersten Monate als alleinstehender Mann gewesen, erinnert er sich im Interview mit der BBC. An eine Adoption war nicht mehr zu denken – "damals war es in Italien nicht möglich, als Alleinerziehender ein Kind zu adoptieren".

Alles anders

Was dann kam, sollte sein Leben komplett verändern. Anfang 2017 änderte sich die Gesetzeslage im Land. Der Italiener erfüllte sich seinen sehnlichsten Wunsch: Er brachte einen Adoptionsantrag ein. "Man sagte mir, dass ich nur ein Kind mit 'Problemen' bekommen würde. Also entweder mit einer Erkrankung, einer schweren Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten – oder ein Kind, das von traditionellen Familien abgelehnt wurde."

Für Trapanese, der seit knapp 20 Jahren mit behinderten Menschen arbeitet, kam dies einer schicksalhaften Fügung gleich. Bereits in jungen Jahren sei für ihn klar gewesen, dass er – damals noch zusammen mit seinem Partner – nur ein Kind mit Behinderung adoptieren wollen würde. "Aufgrund meiner Erfahrungswerte war ich mir sicher, dass ich die Ressourcen haben würde, dieses Kind großzuziehen."

"Ich sagte sofort ja"

Im Juli 2017 erreichte ihn der alles entscheidende Anruf: "Sie sagten, dass sie ein Mädchen für mich hätten, ihr Name war Alba. (…) Ich sagte sofort ja."

Wenige Tage später durfte Trapanese das Mädchen zum ersten Mal sehen: "Als ich sie zum ersten Mal im Arm hielt, überkam mich pure Freude. Ich fühlte von Anbeginn an, dass sie meine Tochter war."