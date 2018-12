Wie man am besten mit Menschen mit Behinderung umgeht

Gehörlose Menschen sind meist seit ihrer Geburt taub. Verliert jemand später sein Gehör, nennt man ihn mit dem Fachbegriff „Spät Ertaubter“. Gehörlos sind diese Menschen deswegen nicht unbedingt – einige wurden lautsprachlich erzogen und können Lippen lesen. Wer mit gehörlosen Menschen redet, sollte darauf achten, dass das Gegenüber immer den Mund gut sieht. Sprechen Sie dabei etwas langsamer, deutlich und auf Hochdeutsch – am besten in einfachen Sätzen und ohne Höflichkeitsfloskeln. Das gilt für das gesprochene wie das geschriebene Wort gleichermaßen. Wesentlich einfacher ist es, wenn ein Gebärdendolmetscher das Gespräch unterstützt.

Taub und blind Hier ist die Kommunikation extrem schwierig. Gehen Sie auf diese Menschen von vorne zu und lassen Sie sie so wissen, dass sie da sind. Arbeiten Sie mit Berührungen.

Angehörige von Kindern mit Behinderung Es gibt wohl wenige Ereignisse, die das Leben einer Familie so radikal verändern wie ein Kind zu haben, das eine Beeinträchtigung hat. Für Eltern ist das eine andauernde Stresssituation, die zu einem Mehraufwand in vieler Hinsicht führt – emotional und auch finanziell. Wird ihr Kind ausgegrenzt, schief angeschaut oder gar beschimpft, erleben sie es oft als persönliche Kränkungen. Am besten ist es, den Eltern Hilfe offen anzubieten. Wer an seinem Arbeitsplatz direkten Kontakt zu Familien hat, die ein Kind mit einem Handicap haben, sollte nachfragen, welche Art von Unterstützung benötigt wird.

Menschen mit Lernbeeinträchtigung Früher wurden sie etwas herablassend als „geistig Behinderte“ bezeichnet und von der Gesellschaft abgeschirmt. Vor rund 30 Jahren haben diese Personen begonnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Wichtig ist ihnen, dass sie ernst genommen werden. Heißt: Man soll nicht über sie, sondern mit ihnen sprechen. Erwachsene, die sich mit dem Lernen schwer tun, duzt man genauso wenig wie andere Erwachsene, die man nicht kennt. Wichtig: Nehmen Sie sich im Umgang mit diesen Menschen Zeit. Und reden Sie in einfachen und verständlichen Sätzen – Fremdwörter sind tabu. Ein respektvoller Umgangston sollte für jeden und überall selbstverständlich sein.

Info: Näheres unter www.oeziv.org