Shooting Star aus Wien: So sehen Sieger aus

Zurück zum Tennis: Anstatt Urlaub zu machen, trainiert er am Vor- und am Nachmittag. Sein sportliches Ziel für 2019 ist klar definiert: „Ich will unter die Top-8.“ Dann könnte Langmann mit seinem Freund Dominic Thiem nach Wimbledon oder Flushing Meadows fliegen und dort zeitgleich und in Sichtweite spielen. Denn bei Grand-Slam-Turnieren spielen die besten acht Rollstuhl-Tennisspieler neben den Weltstars.

Landsmann Thiem und der Spanier Raphael Nadal sind seine Vorbilder: „Weil sich beide ihre Erfolge ehrlich erarbeitet haben“, begründet das der Bundesheer-Angestellte, bevor er wieder an seinem Angriffsspiel feilt. Training ist in der Vorbereitungszeit von Montag bis Samstag – in einer Tennishalle im Westen von Wien sowie in der Kraftkammer. Auf dem Platz arbeitet er hartnäckig an Defiziten. Fordert von sich: „Ich muss meinen Return verbessern, muss offensiver ins Feld rein.“

Sein Trainer Patrick Mayer, selbst einmal Weltranglistenspieler, schont ihn beim Training nicht. Zwischen zwei Bällen sagt er: „Der Nico ist auf dem Platz eine Kämpfernatur und auch als Mensch absolut top.“