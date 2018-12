Sie bewahrt den Durchblick in der Dunkelheit

Ein zweiter Mann ist in ihr Leben getreten. Ein guter Mann. Ein braver Mann. Man könnte meinen: ein Abgesandter der ausgleichenden Gerechtigkeit. Gemeinsam mit ihm hat sie ein Zimmer des Ein-Familien-Hauses zu ihrem speziellen Büro umfunktioniert. Hier lassen sich eingescannte Texte deutlich vergrößern oder hörbar machen. Eine Stimme, die man sonst von Navigeräten in Autos kennt, liest ohne Punkt und Beistrich vor. Der Sinn ergibt sich öfters aus dem Zusammenhang. Mit der Hilfe ihres Manns hat Heidemarie Feucht hier auch ihr eigenes Buch geschrieben: „Ich möchte damit anderen Menschen Mut machen.“ In Kürze will sie wieder einen Job antreten, als Beraterin für Unternehmen, die Inklusion nicht nur als Werbegag ansehen. „Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt die Buchautorin, während sie mit dem Blindenstock in der Rechten das Haus verlässt und den vertrauten Weg zum Kaufhaus geht. Die große Kugel am Stockende soll ihr unverhoffte Hindernisse anzeigen. Lächelnd merkt sie an: „Öfters hab’ ich blaue Flecken.“