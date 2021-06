Inklusive WG: Für Sonja erfüllt sich ein Traum

„Lebe bunt“: So wird die inklusive Wohngemeinschaft tituliert. Ihre Gründung und der laufende Betrieb wird vom Fonds Soziales Wien gefördert. Das Zauberhafte an dieser WG ist aber, dass die Idee dafür von Sonja ausging. Die 25-jährige Wienerin tippt in ihren Computer und eine Stimme gibt wieder: „Ich wollte so wie mein älterer Bruder von zu Hause ausziehen, in meine eigene Wohnung.“ In Eva und Nives fand Sonja Unterstützerinnen. Die Sozialarbeiterin Eva sagt: „In Deutschland gibt es schon mehrere inklusive Wohngemeinschaften.“ Projektleiterin Nives fügt hinzu: „Doch in vielen dieser WGs ist es so, dass Bewohner ohne Behinderung betreuende Tätigkeiten leisten.“

Die Wiener WG ist anders, ist einen Schritt weiter. Christiane, eine gebürtige Kärntnerin, die in Wien Architektur studiert, hat von „Lebe bunt“ zum ersten Mal auf dem Schwarzen Brett ihrer Universität gelesen. Heute ist sie sehr froh, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen hat. Nach den ersten Monaten resümiert sie: „Ich bin zu Hause in einer Familie mit vier Kindern aufgewachsen. Wir sind auch hier wie eine große Familie. Immer ist wer da, mit dem man sich unterhalten kann.“

Die Studentin freut sich auch über einen Lerneffekt: „Ich habe zuvor keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt. Heute sehe ich sie mit anderen Augen. Das Zusammenleben ist für mich eine Bereicherung.“