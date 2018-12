Stehvermögen: Im Rollstuhl bis ans Ende der Welt

Lange Zeit – in Pölzls Fall sechs Jahre. Drei Monate vor seiner Matura fiel der sportliche Schüler während des Winterurlaubs von einem Dach, brach sich den fünften Halswirbel, dieser durchbohrte den Wirbelkanal. „Ich habe viel Wintersport gemacht und hatte oft brenzlige Situationen, wo ich froh war, dass es gut ausgegangen ist. Dieses Mal eben nicht. Es war eine dumme Aktion.“

Drei Tage nach dem Unfall setzt Pölzls Erinnerung wieder ein. Die Ärzte in der Uni Klinik Innsbruck machten kein Geheimnis aus seiner Diagnose: Querschnittlähmung. „Ich fand es wichtig, dass sie mir von Anfang an die Wahrheit gesagt haben. Man muss es annehmen. Ich hatte auch gar keine Zeit, um in ein Loch zu fallen“, erzählt der Student. Noch im Krankenbett fasste er einen Entschluss: Sein Leben solle trotz Rollstuhl weitergehen wie bisher. „Ich wusste, ich will in meine alte Schule zurück, die Matura machen, Freunde treffen und reisen. Darauf habe ich hingearbeitet.“