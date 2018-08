Die Chance auf buntes WG-Leben

Gerhild (63) nimmt ihr großes Teehäferl und setzt sich an den Esstisch in der Mitte des Wohnzimmers. „Die Vormittagsplauderstunden mit dir werd’ ich vermissen“, sagt sie zu Katharina (27). Im April sind beide in Österreichs erste inklusive Wohngemeinschaft gezogen. Katha zieht Ende dieser Woche wieder aus. Das ist so vorgesehen.

Wiens erste WG, in der Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammenleben, ist in der Seestadt beheimatet. In der 450 großen Wohnung mit neun Zimmern, Balkon und Loggia leben acht Personen. Sechs von ihnen sollen längerfristig (mindestens ein Jahr) einziehen, die restlichen zwei Plätze sind zum Probewohnen (maximal sechs Monate) für Menschen mit und ohne Behinderung. In beiden Wohnmodellen wird eine 50-Prozent-Quote an Menschen mit und ohne Behinderung eingehalten.

„Ich wollte immer von zu Hause ausziehen, aber nie in ein Betreutes Wohnen“, erzählt die 23-jährige Jasmin, die im Rollstuhl sitzt. „Dafür bin ich aber zu eigenständig.“ Seit Mai arbeitet Jasmin am Empfang von Jugend am Werk. Nach der Arbeit erhält sie Unterstützung von ihrer Assistentin.