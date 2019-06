Der Druck auf Kinder steigt: Wie ihnen geholfen werden kann

Steigt die Zahl der Betroffenen?

Das wird immer wieder behauptet, aber es gibt international keine wirklich belastbaren Zahlen. Die Untersuchungsmethoden und der Untersuchungsumfang haben in den vergangenen 20, 30 Jahren immer wieder gewechselt. Aber die Zahl der Betroffenen ist auch schon so groß genug: Laut unserer großen Studie zur Häufigkeit von 27 psychischen Krankheitsbildern gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut (MHAT-Studie) ist ein Viertel aller jungen Menschen in Österreich zum aktuellen Zeitpunkt von einem psychischen Gesundheitsproblem betroffen.Bei Mädchen sind Angststörungen am häufigsten, bei Buben ADHS und Verhaltensauffälligkeiten wie Impulskontrollstörungen. Was wir an unserer Klinik sehen, ist, dass der Schweregrad der Erkrankungen bei uns zunimmt. Aber das kann auch mit den immer noch bestehenden Mängeln in der Versorgung zu tun haben: Wenn uns etwa in Wien 50 Prozent der notwendigen stationären Plätze fehlen, können wir – aufgrund dieses Bettenmangels – ja auch nur die schwersten Fälle aufnehmen. Wobei es schon auch Verbesserungen gibt: In Wien haben wir mittlerweile sechs niedergelassene Kinderpsychiater mit Kassenvertrag, aber in Niederösterreich – mit ungefähr der Hälfte der Einwohnerzahl von Wien – sind es neun. Und in der Steiermark haben wir nach wie vor keinen einzigen.