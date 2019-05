Yoga Food: Genussvoll zum inneren Gleichgewicht

Satt machende Snacks

Vor dem Yoga rät Tamiazzo dazu, keine schweren Speisen zu essen – "weil es Haltungen in Bauchlage gibt, wo ein voller Magen kontraproduktiv ist". Wenn man Hunger hat, empfiehlt es sich, eine Kleinigkeit zu essen. Mit leerem Magen zu üben, kommt auch für Andrea nicht infrage. "Wenn man in der Früh übt, bieten sich eine Banane mit oder ohne Nussmus, dunkle Schokolade, Haferkekse oder warmer Tee an. Für untertags empfehle ich Fermentiertes. Sauerkraut, Kimchi und Co. sollten überhaupt öfter in die Ernährung eingebaut werden, weil sie das Immunsystem stärken."

Spezielle Lebensmittel, die wie etwa Müsliriegel als Yoga Food vermarktet werden, sieht sie kritisch: "Man sollte hier genau auf die Inhaltsstoffe achten, oft sind diese Produkte eher ein Marketingschmäh und haben mit der Yogaphilosophie wenig zu tun."

Neben der Frage, was man vor und nach dem Yoga essen sollte, beschäftigt sich Andrea auch mit achtsamer Ernährung. Achtsam zu essen bedeutet für sie vor allem, das Handy aus der Hand zu geben, sich auf das Essen zu konzentrieren, dessen Textur wahrzunehmen – und bewusst Pausen zu machen. "Dann hat man einfach mehr vom Geschmack und vom Genuss."