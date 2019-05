Yoga in der Kirche: Herr Pfarrer und die Yoga-Dämonen

Burn-Out-Prävention

"Brennen statt Ausbrennen" heißt die Veranstaltung, die der Pfarrer gemeinsam mit der Yogalehrerin abhält. "Ich will Leute abholen, die durch eine berufliche Lebenssituation vielleicht Burn-out-gefährdet sind", sagt Pfarrer Mally. Schon vor längerer Zeit wollte er in der Kirche einen entsprechenden Kurs abhalten, da kam die Anfrage von Sabine Harbich genau zum richtigen Zeitpunkt. "Wir haben einander sozusagen gefunden", sagt der Pfarrer.

An allen Donnerstagabenden im Mai findet nun in der Kirche auf dem Georgenberg eine einstündige Yoga-Einheit von Sabine Harbich statt. Danach lädt Pfarrer Mally zur Meditation mit Gebet. "Was das genau wird, weiß nich noch nicht", sagt er an diesem Abend zu den 22 Teilnehmern, die in die Wotrubakirche gekommen sind. Aber: "Wir werden es gemeinsam spüren". Dann übergibt Pfarrer Mally an die Yogalehrerin.