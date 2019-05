Tänzer im See, Krieger am Berg: Yoga im Urlaub ist Ooomgesagt

Zweitens „ Yoga in Kombination“ – etwa zusammen mit Klettern, Malen, Skifahren oder Langlaufen.

Und drittens „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“. Dabei werden Sitz- und Gehmeditationen oder auch Körperwahrnehmungstechniken gelehrt. „Ziel“, sagt Elfi Mayr, „ist ein verstärkter Aufmerksamkeitsfokus. Der hilft, in belastenden Lebenssituationen innere Ruhe und Stabilität zu finden.“

Info

Yogafrühling Gastein

Noch bis 10. Juni

Yoga in freier Natur, neben einem Wasserfall oder am Berg: An insgesamt zwölf Tagen finden im Gasteinertal heuer zum fünften Mal zahlreiche Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitsworkshops statt. Laut Eigenangaben das größte Yogaevent in den Alpen. Näheres bei Gasteinertal Tourismus GmbH oder hier.

Yogafestival am Wörthersee

Von 7. bis 10. Juni

Unter dem Motto „Namaste am See“ findet heuer zum dritten Mal das Yoga-Festival am Wörthersee statt. Im Zuge dessen soll am

7. Juni um 18 Uhr mit mehr als 1.000 Yogis im Kurpark Velden der Rekord für die größte Yogastunde Österreichs gebrochen werden. Infos gibt es unter

+43 4274 38288 12 oder hier.

Summer Retreat für Frauen

22. bis 26. Juli

Fünf Tage lang im Südburgenland die eigene Sanftheit erforschen – durch Yoga und Meditationseinheiten, Tanz sowie einem Tag in Stille. Am Haarberghof in Eltendorf. In Wien bietet Eva Tschiderer im Sommer auch Kundalini-Yoga im Auer-Welsbachpark an (montags ab 15.7., ab 18.30 Uhr). Weitere Infos hier.

Plattform für Yoga-Urlaube

www.yogaguide.at

Ins Leben gerufen von Elfi Mayr, listet Dutzende Hotels in Österreich. Auffällig ist der Trend in Richtung „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ und „Athletisch intensives Yoga“.