Ist Hot Yoga gesünder als reguläres Yoga?

Dass Hot Yoga durchaus kurzfristige Vorteile für den menschlichen Körper bringt, bestätigte Josef Niebauer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, in einem Interview mit kurier.at im vergangenen Jahr. "Der Vorteil ist, dass man schneller warm wird und die Muskeln entspannter sind. Man ist auch beweglicher und die Verletzungsgefahr ist geringer, weil man besser durchblutet ist. Man kommt einfach schneller in die Übungen hinein und verbraucht in weiterer Folge mehr Kalorien", betonte er. Für einen gesunden Menschen würde die Praktik auch keine Risiken bergen, "wenn man mit der Wärme so seine Probleme hat, wird man aber eher keinen Spaß an Hot Yoga haben."

