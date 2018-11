Warum auf Barilla-Verpackungen jetzt Frauen flirten

Durch die Welle der Kritik, die er damit auslöste, sah sich der italienische Unternehmer schließlich gezwungen, sich für seine Aussagen zu entschuldigen. Er wolle die LGBTQ-Community besser kennenlernen und reflektierter gegenüber alternativen Familienkonzepten sein. Bei seinen Kritikern blitzte er damit ab. Stattdessen machte man unter dem Hashtag #BoicottaBarilla gegen die Marke mobil. "Wir nehmen seine Einladung an, seine Pasta nicht zu essen", sagte etwa Aurelio Mancuso, LGBTIQ-Aktivist und Chef von "Equality Italia", damals gegenüber Medien.

Dem Boykott schloss sich auch Olimpia Zagnoli, also jene Frau, die nun die Packungen designt hat, an. "Trotz seiner Entschuldigung am Tag danach hat die Nachricht die Runde gemacht und viele Leute haben aufgehört, die Produkte zu kaufen. Ich war lange Zeit eine davon", erzählte sie im Interview mit dem Style-Magazin It’s Nice That. Vergangenes Jahr habe das Unternehmen sie jedoch kontaktiert und um ihre kreative Mitarbeit gebeten. Nach kurzer Bedenkzeit willigte sie ein und reichte einen Entwurf ein, mit dem sie in erster Linie ein Zeichen setzen wollte. "Ich dachte, sie würden das Design niemals akzeptieren. Stellen Sie sich vor, sie taten es!", sagte Zagnoli bei der kürzlich von Barilla veranstalteten Pasta World Championship in Mailand gegenüber Medien.

Auf Instagram schrieb sie anlässlich der Veröffentlichung ihrer Designs: "Während ich in meiner Küche protestierte, hat Barilla große Fortschritte gemacht."