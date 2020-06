Schnelles Rezept: Rhabarberkuchen

Milch und Germ verrühren. Mehl auf ein Backbrett schütten, in die Mitte eine Vertiefung machen, in die man zuerst den Zucker und dann das Ei gibt (das Ei sollte keinesfalls direkt mit dem Mehl in Verbindung kommen, nur als Gemisch mit dem Zucker, sonst wird der Mürbteig fleckig!). Dann das Milch-Germ-Gemisch dazu. Die Butter legt man in Stücken an den Rand des Mehls. Hacken Sie den Teig anfangs mit dem Messer, später verkneten Sie ihn mit den Händen. Der Teig muss nicht gehen, sondern kann sofort verarbeitet werden.