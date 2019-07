Satz & Sieg: Wie Sharapova & Djokovic ihre Erdbeeren essen

Schlag ja, aber Joghurt nein. Und seit heuer gibt es beim Grand Slam in Wimbledon sogar veganes Schlagobers aus Soja. Erdbeeren gehören zur kulinarischen Tradition rund um das weltberühmte Tennis-Match. Die perfekt geformten Wimbledon-Erdbeeren wurden heute um 5:30 Uhr in der Früh in der Grafschaft Kent geerntet, um sie erntefrisch im eine Stunde entfernten All England Lawn Tennis and Croquet Club servieren zu können.

In einem aktuellen Video verraten die Tennis-Stars wie Marija Jurjewna Scharapowa oder Novak Đoković, wie sie die Früchte am liebsten essen: