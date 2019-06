Geheim-Tipp: So beseitigen Sie Öl-Flecke nach dem Grillen

Das Steak bereits am Abend zuvor in einer Grillmarinade ziehen lassen oder kurz vorher mit dieser bestreichen? Über den Umgang mit Öl vor dem Grillen gibt es ganz unterschiedliche Küchenphilosophien – alle sind falsch. Das behauptet Josef Spindler, Geschäftsführer der Fandler-Ölmühle, im Interview mit dem KURIER.

KURIER: Warum ist die Öl-Wahl beim Grillen so wichtig?

Josef Spindler: Es verhält sich genauso wie bei Gewürzen: Kaltgepresste Öle habe einen sehr ausgeprägten Eigengeschmack, diese sind viel spannender, wenn man sie zum Abrunden nach dem Grillen auf das Grillgut tröpfelt. Der Rauchpunkt von kaltgepressten Ölen wie Sesam, Erdnuss, Olive oder Traubenkern liegt bei rund 170 Grad. Beim Grillen kann es jedoch Temperaturen von bis zu 280 Grad bekommen, da lösen sich die Geschmacksstoffe von kaltgepressten Ölen nur noch in Rauch auf. Alle Vitamine und Nährstoffe würden verloren gehen, wenn man das Grillgut vorher einölt. Also am besten man verwendet das Öl nur zum Verfeinern.