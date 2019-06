Tipps vom Profi: So gelingt Ihre selbstgemachte Marmelade

Neue Deckel nicht auskochen

Die Deckel kauft man am besten jedes Jahr neu: „Diese sollten allerdings nicht abgekocht, sondern nur heiß ausgewaschen werden“, erläutert Stummer. „Die Gummischicht auf der Innenseite ist so konstruiert, dass sie sich beim ersten Erhitzen leicht verflüssigt und sich in die Rillen am oberen Rand der Gläser legt. So wird das Glas besonders dicht.“ Am besten füllt man das Fruchtmus mit einem Trichter ab: „So wird der Rand nicht verunreinigt.“

Das Glas bleibt so luftdicht verschlossen. Apropos luftdicht: „Viele stellen ja die Gläser mit der heißen Marmelade für fünf Minuten auf den Kopf. Doch das ist völlig unnötig. Füllt man die Früchte kochend heiß ins Glas und schließt es sofort, ist es ausreichend steril.“ Etwa ein Zentimeter sollte zwischen Deckel und Mus Platz sein.

Bevor man die Marmelade abfüllt, testet man, ob sie auch wirklich fest wird: „Ich stelle zuvor ein Tellerchen in den Tiefkühler. Zur Gelierprobe tropfe ich ein wenig Mus darauf und merke so schnell, ob es passt.“