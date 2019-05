Start-up setzt auf Gesundes und Buntes aus der Flasche

Traditionelle Chinesische Medizin, Ayurveda und südamerikanische Kräuterheilkunde lässt Start-up-Gründer Paul Hartig in die Zubereitung seiner neuen Säfte einfließen. "Was unsere Säfte besonders macht, sind die speziell auf starke Körperwirkung ausgerichteten Rezepte. Dadurch tritt nach wenigen Tagen von selbst eine Umstellung der Ernährung ein. Damit sich die volle Heilkraft der Säfte entfalten kann, liefern wir jeden Tag frisch nach Hause oder ins Büro", so der Geschäftsführer von Paul’s Daily.