Axels Terrasseneintopf: Wie man die besten Erdbeeren erntet

Wie gut der Wechsel aus Regen und milder Sonne ist, sehen derzeit viele Gartler am überüppigen Erdbeerwuchs. Die süßen Roten gehören zu den Stars jeder Terrasse, wie an Paradeisern will sich jeder an der Fragaria beweisen.

Was keine große Kunst ist, Erdbeeren sind wie alle beliebten Pflanzen pflegeleicht. Sie brauchen keinen extravaganten Boden, Blumenerde reicht – eventuell mit lockerndem Kleingehölz vermischt. Sie können mit wenig und viel Wasser (aber nicht mit Dürre oder Gatsch!), und geht es ihnen gut, vermehren sich Erdbeeren fleißig von selbst.