Axels Terrasseneintopf: Wie man im Topf die größten Beeren hat

Auf der Suche nach einem properen Muttertagsgeschenk erfuhr ich jüngst, dass die Himbeere in manchen Regionen Mutterbeere genannt wird. In einen schönen Topf gesetzt, Mascherl herum und schon wird Mutters Ehrentag zum Beerentag. Das Wort „ Himbeere“ selbst leitet sich übrigens vom althochdeutschen Hintperi ab, was „Hirschkuh“ heißt und mit der Verbreitung der Himbeere zu tun hat – die Beere aus der Hirschkuh. Das kann man der Mama ersparen.