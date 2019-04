Axels Terrasseneintopf: Eine gute Terrasse braucht Brennnesseln

Zuweilen stellen Leserinnen und Leser die Frage, was der große Unterschied zwischen dem Garteln im Freiland und im Topf sei. Dieser Frage braucht man sich gar nicht philosophisch zu nähern – wie der Mensch die Wildnis in einem Gefäß domestiziert, wie er sich ein verkleinertes Abbild der Natur erschafft, und so weiter. Das haben sich in der Gartengeschichte ganze Kulturen (Engländer – ambitioniert, Japaner – perfektioniert) genügend durch den Strohut-bedeckten Kopf gehen lassen.