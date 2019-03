Axels Terrasseneintopf: Die Phänologie sagt, es ist Frühling

So oder so ähnlich sieht das auch Thomas Hübner. Der Forscher beschäftigt sich an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit Phänologie. Die ist wörtlich genommen die Lehre von Erscheinungen und der wissenschaftliche Beleg dafür, dass sich auch die Natur nicht um Kalender schert. Hübner: „Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung der Pflanzen im Jahresverlauf. Wir schauen, wann Pflanzen blühen, ob sie schon Früchte tragen oder die Blätter fallen lassen. Diese Erscheinungen charakterisieren Jahreszeiten.“