Axels Terrasseneintopf: Die Primel ist eine Angeberpflanze

Also muss man sich hindenken: Schlüsselblumen und Aurikel brauchen viel Sonne und relativ trockenen Boden, alle anderen Arten stehen gerne halbschattig bis sonnig in eher fetten Böden und eher feucht (aber ohne Staunässe!). Viele der Arten kommen ursprünglich aus dem Gebirge, kaum eine Art ist heikel (es ist daher besonders schändlich, dass sich Primeln bei uns zu Wegwerfblumen entwickelt haben). Sie sind mehrjährig und winterhart (eh klar: Nordhalbkugel und Gebirge) und passen sich dem Lebensraum gut an. Übrigens: Gelbe Arten kommen aus dem Flachen (Bestäubung durch Bienen), andere aus der Höhe (Falter).