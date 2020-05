Axels Terrasseneintopf: Plan B für die Frühlingzwiebeln

Manche Gewächse hindern den spontanen Gartler am spontanen Garteln. Das gilt besonders für Zwiebelpflanzen. Die amüsieren sich im Frühjahr köstlich über die vielen Motivierten, die gerne noch Frühjahrsblüher in ihre Erden setzen wollen. Dabei blüht jetzt nur, was man im Herbst setzte, demnächst steht zwiebeltechnisch schon der Sommer auf dem Plan.