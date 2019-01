Axels Terrasseneintopf: Der Traum von hängenden Gärten

Womit wir bei Tillandsien wären. Die äußerst skurrile Bromelien-Gattung (mit der Ananas verwandt) stammt aus Lateinamerika und zählt über 500 verschiedene Arten. Ihre aktuelle Beliebtheit verdankt sie der Mär, ach so pflegeleicht zu sein. Das stimmt aber nur dann, wenn die Bedingungen perfekt sind, man also erfolgreich Lateinamerika im Wohnzimmer imitiert: über 15 Grad warm, aber mit nächtlichem Kalt-Warm-Wechsel (der fördert übrigens die Blühfreude – ja, Tillandsien blühen) und ganz besonders vor allem, Achtung wichtig: der richtigen Luftfeuchtigkeit! Tillandsien wachsen nur selten in Erde (terrestrisch), sondern meist auf anderen Pflanzen (Epiphyten oder Aufsitzerpflanzen, wieder was gelernt) oder auf Steinen (Lithophyten). Wurzeln haben sie nur zum Festhalten, Wasser und Nährstoffe beziehen sie aus der Luft.