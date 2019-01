Axels Terrasseneintopf: Frisches Gemüse aus dem Restgatsch

Die gute Nachricht: Das Grün ist zu retten, viele Reste lassen sich am Fensterbrett nachziehen. Die schlechte: Es ist weniger erfolgsgekrönt, als es manche Lifestyleblogger darstellen. Klar sprießt schnell was, wenn man es in Wasser stellt. Aber Wasser tendiert in Verbindung mit organischen Resten schnell gegen bräunlich-pfui. Daher: öfter wechseln, auch ein Stück Kohle beugt Schimmel vor.

Zweites Problem ist die Erde, in die man die Pflänzlein sofort oder nach erfolgreicher Bewurzelung im Wasser setzt. Diese Erde muss stets feucht sein, ist sie aber zu nass, gammelt das Gemüse und lockt lästige kleine Fliegen an. Das Geheimnis der Gemüse-aus-Abfall-Zucht liegt im Wassermanagement. Sand – in Erde gemischt oder pur – hilft dabei, er ist locker und durchlässig. Die dritte Hürde ist der richtige Standort: Retortengemüse will es anfangs warm und sonnig, über der Heizung und hinter Fensterglas ist es aber manchmal zu hitzig. Die Restl-Aufzucht braucht Feingefühl. Es ist quasi eine gärtnerische Fingerübung für den Winter.