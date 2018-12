Axels Terrasseneintopf: Besuch bei Mister Weihnachtsstern

Viele halten die prachtvollen roten Plätschen für die Blüte des Weihnachtssterns, dabei sind das Hochblätter, die sich mit Beginn des Kurztags umfärben. Kurztag ist Gärtner-Latein für jene Zeit, in der es in der Natur mindestens 12 Stunden täglich dunkel ist. „Die wirklichen Blüten, die Cyathien, sitzen in der Mitte und sind unscheinbar. Auch die bilden sich erst durch den Kurztag aus, sie brauchen am besten 14 Stunden absolute Dunkelheit.“ Leitner schaut streng, „absolut“ heißt „absolut“, auch elektrisches Licht störe die Pflanze, zumindest Karton oder Kübel sollte man drüberstülpen. Täglich. Vor Weihnachten ist einem eh meistens fad.