Axels Terrasseneintopf: Überwinterungsalarm!

Manche Pflanzen würden in freier Wildbahn unsere Winter gut überstehen, aber nicht im Kübel (Gärtnerdeutsch für alle Topf- und Kistenvarianten). So leben Kräuter meistens in lieben, kleinen Topferln und das bisserl Erde friert halt schnell. Dem Topf fehlt Bodenwärme, und so greift die Kälte sofort die Wurzeln an. Dagegen hilft Styropor eher viel, das Einwickeln in Vliestücherln nur bedingt (stellen Sie sich vor, mit so was bei minus 15 Grad im Wind zu stehen). Sehr gut klappt Einbetten: Töpfe in größere Töpfe stellen, Zwischenräume mit Rindenmulch füllen und mit Reisig bedecken. Warme Räume sind für viele Kräuter keine Option, sie treiben nach der Kälte-Erholung im Frühjahr oft gut durch. Also besser die letzten Salbeiblätter ernten und in Butter anrösten (herrlich! Oder einfrieren.) und sich selbst überlassen (Schnitt erst im Frühjahr).

Der Oleander gehört zu den Wackelkandidaten. Bei mildem Winter (keine lange Periode unter minus 5 Grad) oder gutem Mikroklima am Standort (wärmestrahlende Hauswand, windgeschützt) überlebt er, wird aber im Frühjahr später antreiben. Vorsicht bei Sonne: Zu viel Temperaturschwankungen stressen Pflanzen im Winter.