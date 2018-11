Axels Terrasseneintopf: Loblied auf die Friedhofsblume

Leitner steht im riesigen modernen Glashaus inmitten eines Blumenmeeres, als er leidenschaftlich wird: „ Chrysanthemen haben so viele verschiedene Blütenformen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass das alles Chrysanthemen sind, und verwechseln sie mit Dahlien.“ Kein Wunder, beide gehören zu den Asteraceaen (Korbblütler), wie Margeriten und Astern. Auch wenn sich alle ähnlich sehen, gibt es einen wesentlichen Unterschied: Chrysanthemen sind nicht winterhart – „leider“, fügt Leitner hinzu. An dieser Stelle rebelliert eine Besucherin, sie habe doch seit Jahren eine im Beet hocken, der Experte sagt sanft, das sei wohl eine Aster. In warmen Teilen Asiens, von wo die Pflanze mit dem griechischen Namen kommt, überlebt sie durchaus in Gärten, aber dort sind erstens die Winter milder und zweitens ihr Image mehr Heilmittel als Totenkraut. Bei uns sterben die meisten Chrysanthemen beim ersten strengen Frost, manche Sorten beim zweiten oder dritten. Einen ganzen kalten Winter überleben nur Staudenchrysanthemen.