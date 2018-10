Axels Terrasseneintopf: Größe ist nicht alles

Gleich vorweg: Bonsais sind nicht „kleine Bäume“, sie sind „zu kleine Bäume“. Es gibt in japanischen Gärten und vor allem in den Gärten Japans auch mannshohe und höhere Bonsais, denen man aber immer ansieht, dass sie von sich aus größer wären und meistens anders geformt. Trotzdem bewundern Balkon- und Terrassengärtner, dass es Japaner wie kaum jemand sonst verstehen, Pflanzen im Topf zu halten – wobei die Bonsai-Kunst ursprünglich aus China kommt, aber die Japaner hatten offenbar das bessere Marketing. Sie haben die eher zwänglerische Idee, einen Baum in Keramik zu bannen, philosophisch aufgeladen: Die kunstvolle Schale (bon) repräsentiert den Menschen, der im Einklang mit der Natur (sai: die Pflanze) und dem Element Wasser (oft durch einen Stein in der Schale symbolisiert) lebt. Wir im Westen lieben die asiatische Balancelehre, siehe Mini-Sandkiste für den Schreibtisch mit Mini-Rechen – die große Erleuchtung auf möglichst kleinem Raum.