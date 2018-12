Axels Terrasseneintopf: Das grüne Spitzen-Notfallsgeschenk

Der Schmäh: Man muss die Pflanzen in die Suche einbeziehen. Sie sind die unterschätzte Antwort in der Last-Minute-Geschenk-Problematik. Nein, nicht die ganze Pflanze, aber ein Steckling – ein von der Pflanze abgetrenntes Stück, das man neu topft, um die Pflanze zu vermehren. In der absoluten Not kann man dafür die Erde aus einigen Zimmerpflanzen zusammenkratzen, irgendein schmuckes Gefäß findet sich immer, alte Kaffeetassen zum Beispiel, jö lieb, wau, das ist originell, die Patina, da hast dir was überlegt, Daaaaaanke, Bussi, Bussi, gewonnen!

Besser gelingt die Übung natürlich mit weniger Hau-Ruck und mehr Vorlauf. Nicht alle Pflanzen eignen sich zum sofortigen Einsetzen in Erde (wobei man das Eingehen des Grüns ja auf die mangelnde Pflege durch den Beschenkten schieben kann). Die langen Adventabende lassen sich aber gut zur Vorbereitung nutzen (man wird schon so ein Verzweiflungsgeschenk brauchen, manchen Pflanzen tut Zeit im Wasserglas gut, mit frischen Wurzeln gedeihen sie in der Erde sicher.