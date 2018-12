Axels Terrasseneintopf: Büchertipps für passionierte Gartler

Kurioserweise brauchen gerade kleine Anbauflächen die größte Planung. Auf Hunderten Quadratmetern Garten kann man schludern, aber so ein Topf ist wie eine Operation am offenen Hirn: Welche Pflanzen vertragen sich und welchen Standort? Wer könnte wem Schatten spenden und wann muss was wohin, damit es pünktlich zur ersten Grillage Gemüse gibt?

Die gute Nachricht: Es gibt Tonnen an Büchern zum Thema. Die schlechte: vor allem schlechte. Dass nicht immer Neuerscheinungen die besten sein müssen, beweist ein 2013 erschienenes Basiswerk in der 4. Auflage: Das „Handbuch Bio-Balkongarten – Gemüse, Obst und Kräuter auf kleiner Fläche ernten“ (Löwenzahn Verlag, 304 Seiten, 29,90 €) von Andrea Heistinger und dem Verein Arche Noah ist eine Bibel für Topfgärtner. Neulinge bekommen erste Einblicke, Fortgeschrittene zugleich neue Ideen, dazu kommt ein internationaler Blick auf „Container-Gardening“. Garniert ist alles mit dem Anspruch des nachhaltigen Gartelns und viel Erfahrungswerten. Wem das „Handbuch“ gefällt, der könnte auch Heistingers „Arche Noah Gartenjahr – 365 Fragen an meinen Garten“ (Löwenzahn, 392 Seiten, Leineneinband, 30 €) mögen, ein immerwährender persönlicher Gartenkalender mit anfangs vielen leeren Seiten.