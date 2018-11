Axels Terrasseneintopf: Alle lieben Benjamin

Das kann man über das Jahr generell öfter machen, es erinnert den Ficus an die warmen Regengüsse in seiner (sub)tropischen Heimat – von Nepal, Indien und Bangladesh über Südostasien bis nach Nordaustralien. Damit lassen sich die Blätter auch gut vom Staub befreien (händisch ist das eine viiiiel zu meditative Arbeit).

Zu Beliebtheit gelangen Pflanzen auch, wenn man sie einfach vermehren kann, quasi Schöpfungsmoment. Dafür braucht man einem gekappten Ficustrieb nur ein paar Blätter wegzuzupfen und ihn entweder in Erde (konsequent feucht halten, aber nie nass!) stecken oder einfach in eine Vase. Sobald Wurzeln sprießen, kommt er in die Erde (wie immer bei jungen Wurzeln nährstoffarm, am besten Anzuchterde). Noch sportlicher ist die Vermehrung mit nur einem Blatt.

So einfach der Ficus auch ist: In Topfhaltung blüht er sehr, sehr selten – höchstens im perfekten hellwarmen Wintergarten. Die kleinen kugeligen Blüten sind wie alle Teile der/des Ficus schwach giftig.axel.halbhuber