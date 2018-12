Axels Terrasseneintopf: O Bonsaibaum, o Bonsaibaum ...

Wirklich nachhaltig ist, wenn der Baum im Topf gezogen wurde (bieten besondere Züchter an), betreuungsintensiv ist er trotzdem (weil er nämlich einfach nicht in die Wohnung gehört): vom Kalten ins Warme unbedingt mit Zwischenstation, also einige Tage am Gang oder in der Garage parken. Drinnen dann nicht zur Heizung stellen (wo aber oft sein logischer Platz wäre. Durchschnittliche Wohnzimmer lassen kaum kreative Christbaumstellung zu), unter den Baum Schalen mit Wasser (Luftfeuchtigkeit). Oft gießen, nie im Wasser stehen lassen – Nadelbäume hassen Staunässe. Und nach spätestens zwei Wochen raus – wieder via Zwischenstation!