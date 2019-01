Axels Terrasseneintopf: Wie die Mond-Pflanze überlebt hätte

Den Chinesen ist also eine Pflanze eingegangen. Dafür müssen wir Balkongärtner und Terrassengärtnerinnen nicht extra auf den Mond fliegen, das geht zu Hause auch. Darüber berichtet aber nie jemand, während der kleine Baumwollspross der chinesischen Raumfahrer es in alle Nachrichten geschafft hat: An Bord der Mondsonde „Chang’e 4“ hat vorige Woche erstmals eine Pflanze auf dem Mond nicht nur das Licht der Welt erblickt, sondern gleich die ganze Welt.