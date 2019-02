Axels Terrasseneintopf: Zu Besuch bei der Pflanzenflüsterin

Gegossen und gedüngt wird er, wie all ihre Pflanzen, sehr reduziert. „Einmal in der Woche geh ich durch und jede Pflanze kriegt halt ein bisserl Wasser. Als Dünger nehme ich nur Kaffeesud, sonst nichts.“ Es muss also doch am Klima hier liegen, Anni lüftet einmal pro Tag durch – „das bisserl Zugluft tut ihnen nix“. Ganz am Schluss lässt sie doch was raus: „Es ist die Liebe zu den Pflanzen. Vielleicht sprichst du nicht mit ihnen!?“ Ah ja.

Wer das Geheimnis seines Pflanzenerfolgs teilen möchten, melde sich bitte: axel.halbhuber@kurier.at