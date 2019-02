Axels Terrasseneintopf: Topf-Neurose nach Valentinstag

Doch der Versuch lohnt: Zunächst nach der Blüte auf fünf Zentimeter über Erde zurückschneiden (Rosen sind vom Blühen geschwächt und welke Blüten schimmeln oft). Dann in Blumenerde setzen (hoher Topf, sie sind Stark- und Tiefwurzler). Am besten Langzeitdünger dazumischen (Pferdemist, Hornspäne) und für guten Wasserabzug sorgen (Löcher). Solange sie drinnen bleibt (sicherheitshalber bis Frostende) eher in kühlen, aber hellen Räume ohne trockene Heizungsluft.